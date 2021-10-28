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برلمان
خليفة حمادة : 464 مليون دينار تكلفة “عافية” خلال 5 سنوات
28 أكتوبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 28 أكتوبر 2021
28 أكتوبر، 2021
محليات
4 ملايين دينار… لحماية الكويت من العواصف العابرة للحدود
27 أكتوبر، 2021
رياضة
رايو فايكانو يُعيد عقارب برشلونة للوراء
27 أكتوبر، 2021
محليات
اختراق حساب “الإطفاء” على “إنستغرام”
27 أكتوبر، 2021
#فيديو| "البيئة" تزرع "المانغروف" في محمية #الجهراء pic.twitter.com/SZuDnzUWxH— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) October 28, 2021
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