“المرور” تضبط 31 حدثاً يقودون دون ترخيص

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لتطبيق القانون وضبط المخالفين والمستهترين حمايةً لمستخدمي الطرق، واستمراراً للحملات المرورية على كافة انحاء البلاد على مدار الساعة تمكن رجال المرور من ضبط 31 حدث لقيادة مركبة بدون رخصة قيادة، و5 مستهترين لقيامهم بأعمال الرعونة والاستهتار معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

واضافت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى نظارة المرور وحجز المركبات، كما أسفرت الحملات عن تحرير 1534 مخالفة وضبط مركبة مطلوبة (سرقة) وحجز 4 مركبات لارتكابهم مخالفات لقانون المرور وضبط متغيب.

وأكدت الإدارة استمرار الحملات على كافة مناطق البلاد وعلى مدار الساعة للتصدي للمخالفين والمستهترين، مهيبةً بالجميع التعاون مع رجال المرور والالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز السرعات المقررة والابلاغ الفوري عن اي ظاهرة سلبية أو مخالفات للقانون.