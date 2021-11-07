ماهي المسافة الآمنة بينك وبين شاشة الكمبيوتر؟

كشف طبيب العيون الروسي سيرغي خومياكوف انه حتى لا يتضرر البصر يجب ان تكون المسافة الآمنة بينك وبين شاشة الكمبيوتر من 50 الى 60 سنتيمترا، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء “نوفوستي” المحلية.

وحسب الوكالة، أفاد الطبيب بأن المواطنين الروس يقضون بشكل متوسط أمام الكمبيوتر بين 6 إلى 7 ساعات في اليوم.

وفي هذا الاطار، نصح خومياكوف بضرورة “وضع شاشة الكمبيوتر أمامك مباشرة، ويجب أن تكون الحافة العلوية للشاشة على نفس مستوى خط الرؤية لديك. كما يجب أن تكون المسافة من العين إلى الشاشة حوالى 50-60 سم. وإذا كنت تستخدم الحاسوب المحمول (لاب توب) أو اللوحي مع شاشة بقطر 10-12 بوصة، فإن المسافة يجب أن تكون مماثلة للمسافة بين المسافة من الكوع إلى الإبهام، أو بمتوسط ​​40-45 سم”.