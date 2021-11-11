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“الصحة العالمية”: عاملان وراء ارتفاع الإصابات في أوروبا
11 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 11 نوفمبر 2021
11 نوفمبر، 2021
#فيديو| #"السكنية": تطبيق مصادر #الطاقة_المتجددة في 80 مبنى بمناطق غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء وجابر الأحمد pic.twitter.com/zF06rtc8cN— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 11, 2021
#فيديو| #”السكنية”: تطبيق مصادر #الطاقة_المتجددة في 80 مبنى بمناطق غرب عبدالله المبارك وشرق تيماء وجابر الأحمد
11 نوفمبر، 2021
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