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الاستعانة بولي العهد لممارسة اختصاصات للأمير مؤقتاً
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الحربش والنملان والوعلان: شكراً لصاحب السمو
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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
16 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021
15 نوفمبر، 2021
#فيديو| #سالم_النملان : نشكر صاحب السمو أمير البلاد على هذا العفو الكريم pic.twitter.com/Wif4hZmLR8— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 15, 2021
#فيديو| #سالم_النملان : نشكر صاحب السمو أمير البلاد على هذا العفو الكريم
15 نوفمبر، 2021
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