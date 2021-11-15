الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
الاستعانة بولي العهد لممارسة اختصاصات للأمير مؤقتاً
16 نوفمبر، 2021
برلمان
الحربش والنملان والوعلان: شكراً لصاحب السمو
16 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
16 نوفمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021
15 نوفمبر، 2021
#فيديو| #بدر_الداهوم: اليوم الشعب الكويتي له الفضل في العفو الكريم بعد سمو أمير البلاد pic.twitter.com/k35vKreNGs— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 15, 2021
#فيديو| #بدر_الداهوم: اليوم الشعب الكويتي له الفضل في العفو الكريم بعد سمو أمير البلاد
15 نوفمبر، 2021
1 دقائق
أضف تعليق