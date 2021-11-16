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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021
17 نوفمبر، 2021
رياضة
تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل
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شركة فايزر تعلن حصولها على ترخيص عالمي لعلاج كورونا
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الاستعانة بولي العهد لممارسة اختصاصات للأمير مؤقتاً
16 نوفمبر، 2021
#فيديو| احتفالات في ديوان البراك قبيل العودة المرتقبة ل #مسلم_البراك غداً pic.twitter.com/LbBjVCp5GA— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 16, 2021
#فيديو| احتفالات في ديوان البراك قبيل العودة المرتقبة ل #مسلم_البراك غداً
16 نوفمبر، 2021
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