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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021
17 نوفمبر، 2021
رياضة
تونس تضرب زامبيا بثلاثية وتبلغ الدور الفاصل
17 نوفمبر، 2021
عربي وعالمي
شركة فايزر تعلن حصولها على ترخيص عالمي لعلاج كورونا
16 نوفمبر، 2021
محليات
الاستعانة بولي العهد لممارسة اختصاصات للأمير مؤقتاً
16 نوفمبر، 2021
#فيديو | #مبارك_الوعلان : يعيش الشعب الكويتي أفراحا نتمنى أن تكتمل بعودة جميع المهجرين . pic.twitter.com/62qJdCkK2P— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 16, 2021
#فيديو | #مبارك_الوعلان : يعيش الشعب الكويتي أفراحا نتمنى أن تكتمل بعودة جميع المهجرين .
16 نوفمبر، 2021
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