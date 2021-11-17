#فيديو | لحظة وصول ⁧#مسلم_البراك⁩ الى ديوانه في ⁧#الأندلس⁩ وسط حشود غفيرة من المواطنين

⁧#ضمير_الامه⁩ pic.twitter.com/HgCYro5zDK