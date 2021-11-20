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#فيديو| #محمد_الوشيحي .. الإعلام نضال— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 20, 2021
• أنهى هجرته الاختيارية ويعود غداً الى أرض الوطن@Alwashi7i pic.twitter.com/VegEulHRkN
#فيديو| #محمد_الوشيحي .. الإعلام نضال • أنهى هجرته الاختيارية ويعود غداً الى أرض الوطن @Alwashi7i
20 نوفمبر، 2021
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