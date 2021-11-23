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أحشاء أغنام.. محشوة بالمخدرات
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السعيد: الجرعة التنشيطية ستكون من “فايزر”
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محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
23 نوفمبر، 2021
#فيديو | "الداخلية" تعلن عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة. pic.twitter.com/pAvr9qLZ67— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 23, 2021
#فيديو | “الداخلية” تعلن عن ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة في أحشاء أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.
23 نوفمبر، 2021
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