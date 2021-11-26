الغانم: البرلمان الكويتي يدفع باتجاه التوافق في شأن البنود الطارئة المتعلقة بقضايا المسلمين

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن البرلمان الكويتي يدفع باتجاه تحقيق التوافق في شأن البنود الطارئة المقدمة من مختلف البرلمانات والمتعلقة بقضايا المسلمين والعرب، مؤكداً فعالية مجلس الأمة في المجموعات الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية.

جاء ذلك في تصريح للغانم عقب اجتماع للمجموعة الجيوسياسية الإسلامية على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 143، والذي يعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال الغانم«اجتمعنا يوم أمس مع المجموعة الجيوسياسية العربية وكان على جدول الأعمال بند الشواغر وتم ترشيح وتزكية النائب الدكتور حمد المطر لعضوية اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة».

وأضاف الغانم ان اجتماع المجموعة العربية تطرق ايضا الى البنود الطارئة وتمت مناقشة البند المقدم من اندونيسيا والمتعلق بالوضع الإنساني للشعب الفلسطيني، مبينا أنه تم التوافق بين كافة أعضاء المجموعة على دعم هذا البند.

وأشار الغانم الى البند الطارئ المقدم من البرلمان التركي والخاص بمكافحة الإرهاب والإساءة إلى الشريعة الإسلامية في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن هذا البند في غاية الأهمية من حيث المحتوى، لكن لا يمكن أن ينجح أكثر من بند في مؤتمر واحد.

واستطرد الغانم قائلا «اقترحنا دمج البندين أو أن يتم تأجيل أحد البندين إلى الاجتماع القادم في بالي في إندونيسيا».

وأوضح الغانم «تمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية الذي تم قبل قليل، وتم التوافق على اختيار أحد هذين البندين وتحديد البند الذي سيتم اختياره في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الآسيوية».

وأكد الغانم «ما يهمنا كبرلمان كويتي عضو فعال في المجموعة الجيوسياسية العربية والمجموعة الإسلامية والمجموعة الآسيوية هو التوفيق ليكون هناك حد أدنى من التوافق لإنجاح أي بند يقع في مصلحتنا كمسلمين وكعرب، وإن شاء الله سوف تتضح الصورة بعد اجتماع المجموعة الآسيوية».