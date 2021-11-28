الكويت توقف الرحلات المباشرة مع 9 دول أفريقية بسبب متحور “أوميكرون”

أعلنت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو وإسواتيني وزامبيا وملاوي باستثناء طائرات الشحن.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية: «إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة لمدة سبعة أيام، مع عمل فحص عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر».

وذكرت أنه يمنع دخول البلاد للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوماً على الأقل.

ودعت الإدارة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة، خصوصاً الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.