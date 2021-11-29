“الصحة العالمية”: إصابة المطعمين بلقاحات كورونا بمتحور “أوميكرون” متوقعة بنسبة محدودة

قالت منظمة الصحة العالمية إن احتمال زيادة انتشار سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا على المستوى العالمي مرتفع، لافتة إلى أن «من المتوقع إصابة الأشخاص المطعمين بلقاحات كورونا بالمتحور الجديد وإن كان بنسبة محدودة».

وحضت المنظمة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي المتحور الجديد من فيروس كورونا، داعية للإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية باللقاحات المضادة لكوفيد 19.

وأشارت إلى أن «أوميكرون» لديه عدد غير مسبوق من زيادة التحورات وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة، لافتة إلى أن ثمة قدر كبير من «عدم اليقين» إزاء قدرة أوميكرون على التغلب على جهاز المناعة.

وأوضحت أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب «أوميكرون» على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة.