فيديو سبر

#فيديو | د. #فيصل_المسلم: بلغنا من نواب وسياسين التقوا سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عزمه على مكافحة الفساد.

30 نوفمبر، 2021
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