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عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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أمير قطر مفتتحاً “كأس العرب”: أهلاً بجميع العرب في دوحة العرب
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ممثلو “الصحة” للجنة الصحية البرلمانية: الوضع مطمئن بحذر
30 نوفمبر، 2021
#فيديو دموع العم علي المسلم بعد توجيه الدكتور فيصل شكره له واستذكار المرحومة والدته— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 30, 2021
وتحية الحضور له واقفين pic.twitter.com/H2hJ4TdxQU
#فيديو دموع العم علي المسلم بعد توجيه الدكتور فيصل شكره له واستذكار المرحومة والدته وتحية الحضور له واقفين
30 نوفمبر، 2021
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