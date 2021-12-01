الدنمارك.. مصاب بـ”أوميكرون” يشارك في حفل غنائي ضم ألفي شخص

قالت هيئة الصحة الدنماركية إنه تم اكتشاف إصابة بالمتحور “أوميكرون” لدى شخص شارك في حفل ضم 2000 شخص وسيتم إخضاع الجميع لفحوصات الكوفيد.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الحفل أقيم في مدينة ألبورج الشمالية السبت الماضي.وتواجد في قاعة الحفلات الموسيقية حوالي 1600 شخص.

لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه خلال الحفل، أقيمت فعالية أخرى في القاعة المجاورة، والتي حضرها حوالي 400 شخص، وبالتالي يتعين فحص جميع الذين شاركوا في الحفل.

يشار إلى أنه يتعين على جميع الزوار قبل الدخول إبراز “جوازات سفر كوفيد” تؤكد أخذ التطعيم ضد فيروس كورونا أو سلبية الاختبار.

بدوره، قال مصدر لوسيلة إعلامية إنه خلال حفل السبت، اتبع الموظفون القواعد، مؤكدا: “نحن نتبع التعليمات بدقة. وفي هذا الصدد، لم يدخل أحد إلى المؤسسة بدون تصريح”.

المصدر: “نوفوستي”