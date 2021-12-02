بريطانيا تعتمد رسميا دواء ثانيا لتخفيف أعراض “كورونا”

أعلنت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، اعتماد دواء جديد يساعد على تخفيف أعراض فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ويقلص من الحاجة إلى دخول المستشفيات.

وذكرت الوكالة في بيان صحافي أنه تم رسميا منح الاعتماد لدواء (زيفودي) للاستخدام لكل من تفوق أعمارهم 12 عاما ويزيد وزنهم على 40 كيلوغراما ولديهم أعراض خفيفة إلى متوسطة من فيروس (كورونا) إضافة إلى تصنيفهم ضمن الفئة المعرضة للخطر إما بسبب علة في القلب أو الإصابة بالسكري والسمنة أو لتجاوز سنهم الستين عاما.

وأوضحت أن الدواء الذي طورته شركة (غلاكسو سميث كلاين) البريطانية و(فير بيوتكنولوجي) الأميركية يتم حقنه في الوريد مباشرة لمدة 30 دقيقة مضيفة أن التجارب «أثبتت قدرة العلاج على تقليص احتمالية دخول المستشفى والوفاة من العدوى بنسبة 79 في المئة».

يذكر أن وكالة تنظيم الأدوية البريطانية سبق أن اعتمدت قبل بضعة أسابيع دواء (مولنوبيرافير) الذي يأتي في شكل حبوب عادية يتم تناولها عبر الفم ويستخدم في علاج المصابين بفيروس (كورونا).