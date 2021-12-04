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#فيديو | الزميل حمد البديّح يكرم مسلم البراك وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وسالم النملان ومحمد الوشيحي بالسيف والبشت pic.twitter.com/oQ7DrcXexj— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 4, 2021
#فيديو | الزميل حمد البديّح يكرم مسلم البراك وخالد الطاحوس وجمعان الحربش وسالم النملان ومحمد الوشيحي بالسيف والبشت
4 ديسمبر، 2021
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