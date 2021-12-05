“ديوان الخدمة” يؤكد ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق الاشتراطات الصحية لمواجهة اوميكرون

اكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (اوميكرون).

وقال بيان صحفي صادر عن الديوان انه اصدر تعميما رقم (16) لسنة 2021 بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا (اوميكرون) والذي يؤكد ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقار العمل.

واضاف البيان ان اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ناقشت في اجتماعها رقم (14/2021) المنعقد في الثاني من ديسمبر الجاري آخر المستجدات بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة (اوميكرون) مع ضرورة التأكيد على الجهات الحكومية للالتزام فيما يخص هذا الشأن.

وكان مجلس الوزراء قد دعا في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده الاحد الماضي المواطنين والمقيمين كافة إلى عدم التهاون في تنفيذ الاشتراطات الصحية لاسيما لبس الكمام مؤكدا على أهمية الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح للحماية من متحورات الفيروس حفاظا على صحة الفرد والمجتمع.