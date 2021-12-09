أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه تنصيب السفيرة الأميركية الحالية في الكويت ألينا رومانوسكي سفيرة مفوضة فوق العادة إلى العراق.

وأوضح البيت الأبيض في بيان له مساء أمس أن السفيرة رومانوسكي تولت منصب نائب منسق أول في الخارجية الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب.

وأضاف «على مدار 40 عاما قضتها في الخدمة بمؤسسات أميركية حكومية مختلفة تمكنت رومانوسكي من أن تصبح خبيرة في شؤون الشرق الأوسط».

ولفت الى أن رومانوسكي التحقت بالعمل في وزارة الخارجية الأميركية عام 2003 لتساهم في تأسيس مكتب مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية.