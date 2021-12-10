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السعودية والكويت.. تأكيد على تحقيق شراكة استراتيجية
10 ديسمبر، 2021
محليات
سمو الأمير يستقبل محمد بن سلمان
10 ديسمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021
10 ديسمبر، 2021
#فيديو | الحديث الذي دار بين سمو أمير #الكويت الشيخ #نواف_الأحمد والأمير #محمد_بن_سلمان— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 10, 2021
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#فيديو | الحديث الذي دار بين سمو أمير #الكويت الشيخ #نواف_الأحمد والأمير #محمد_بن_سلمان
10 ديسمبر، 2021
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