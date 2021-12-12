فيديو سبر

#فيديو | وزير البلدية والاسكان شايع الشايع : نبارك لأهالي جنوب سعد العبدالله قرعتهم اليوم

12 ديسمبر، 2021
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1 دقائق
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