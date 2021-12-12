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عربي وعالمي
“كورونا” دفعت أكثر من نصف مليار شخص إلى هوة الفقر المدقع
12 ديسمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 12 ديسمبر 2021
12 ديسمبر، 2021
عربي وعالمي
رغم توافر الجرعات.. عقبات كبرى تربك التطعيم في إفريقيا
12 ديسمبر، 2021
#فيديو | وزير البلدية والاسكان شايع الشايع : نبارك لأهالي جنوب سعد العبدالله قرعتهم اليوم pic.twitter.com/wfjImzM2Az— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 12, 2021
#فيديو | وزير البلدية والاسكان شايع الشايع : نبارك لأهالي جنوب سعد العبدالله قرعتهم اليوم
12 ديسمبر، 2021
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