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السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
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“كورونا” دفعت أكثر من نصف مليار شخص إلى هوة الفقر المدقع
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#فيديو | النائب السابق #مسلم_البراك: اليوم أكبر همومنا عودة أصحاب الرأي المهجرين.. pic.twitter.com/DNkeb8fjPl— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 12, 2021
#فيديو | النائب السابق #مسلم_البراك: اليوم أكبر همومنا عودة أصحاب الرأي المهجرين..
12 ديسمبر، 2021
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