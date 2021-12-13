فيديو سبر

#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : ليش الناس ساكتين عن سيولة بنك الائتمان وليش الحكومة عطلت كل التوزيعات

13 ديسمبر، 2021
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