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عاجل.. مواجهة نارية لريال مدريد في ثمن نهائي أبطال أوروبا
13 ديسمبر، 2021
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021
13 ديسمبر، 2021
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : ليش الناس ساكتين عن سيولة بنك الائتمان وليش الحكومة عطلت كل التوزيعات pic.twitter.com/BAW5JdtSXW— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 13, 2021
#فيديو | النائب د.عبدالكريم الكندري : ليش الناس ساكتين عن سيولة بنك الائتمان وليش الحكومة عطلت كل التوزيعات
13 ديسمبر، 2021
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