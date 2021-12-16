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عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 17 ديسمبر 2021
17 ديسمبر، 2021
عربي وعالمي
بريطانيا.. رقم قياسي جديد بإصابات “كوفيد”
16 ديسمبر، 2021
محليات
“الطرق”: إدانة احدى الشركات وعدد من العاملين في “حادث المنهول”
16 ديسمبر، 2021
#فيديو | النائب السابق #مسلم_البراك: دعوتي لاجتماع المعارضة لا تعني الدعوة إلى التهدئة pic.twitter.com/olSlBI9m6h— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 16, 2021
#فيديو | النائب السابق #مسلم_البراك: دعوتي لاجتماع المعارضة لا تعني الدعوة إلى التهدئة
16 ديسمبر، 2021
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