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#فيديو | النائب #حسن_جوهر:— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 30, 2021
تقدمنا بعدد من القوانين تتناول التوظيف والتكويت والحريات والمتقاعدين. pic.twitter.com/P1RwI73Uvb
#فيديو | النائب #حسن_جوهر: تقدمنا بعدد من القوانين تتناول التوظيف والتكويت والحريات والمتقاعدين.
30 ديسمبر، 2021
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