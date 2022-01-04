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الغانم: نظرا لاستقالة الحكومة تُسحب الاستجوابات
4 يناير، 2022
برلمان
الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
4 يناير، 2022
برلمان
مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم
4 يناير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 04 يناير 2022
4 يناير، 2022
#فيديو | النائب حمدان العازمي عن استجواب وزير الدفاع : نتمنى أن يصعد المنصة وخل الشعب الكويتي يحكم .. pic.twitter.com/gCCQ0XfxkN— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 4, 2022
#فيديو | النائب حمدان العازمي عن استجواب وزير الدفاع : نتمنى أن يصعد المنصة وخل الشعب الكويتي يحكم ..
4 يناير، 2022
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