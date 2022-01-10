فيديو سبر

#فيديو | النائب حمدان⁩ ⁦العازمي⁩ لـ وزير الدفاع: لسنا في دولة غربية ولا ننسلخ من عاداتنا وتقاليدنا

10 يناير، 2022
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1 دقائق
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