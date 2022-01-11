4397 رقم قياسي جديد في إصابات “كورونا” في الكويت خلال ٢٤ ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 441999 حالة.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 626 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 414867، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.9 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 2473 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 15 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 24659 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 162.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 37540، ليصبح مجموع الفحوصات 6273509 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.7 في المئة.