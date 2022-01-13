خالد الرشيدي يعتزل “احتجاجاً”

أعلن حارس مرمى القادسية والمنتخب الوطني لكرة القدم، خالد الرشيدي، اعتزاله اللعب نهائياً.

وجاء إعلان الرشيدي بعد رفض لجنة الاستئناف في اتحاد اللعبة طلب نقض العقوبة المتخذة بحقه من قبل لجنة الانضباط والقاضية بإيقافه 8 مباريات بالإضافة إلى مباراتين عقوبة الطرد المباشر مع غرامة مالية 3000 دينار، بعد الاحداث التي شهدتها مباراة القادسية والسالمية في الدوري الممتاز.

وكتب الرشيدي عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «بعد التوكل على الله.. أعلن اعتزالي كرة القدم نهائيا وسيتم تسوية عقدي مع نادي القادسية، وأعتذر لجماهير نادي القادسية ولإخواني اللاعبين ولمجلس الإدارة على عدم قدرتي تكملة مشواري بالوضع الراهن وشكرا لكل من ساندني خلال مشواري الرياضي».