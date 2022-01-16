الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
برلمان
وزير الدفاع يطلب استيضاح بعض محاور استجواب حمدان العازمي
16 يناير، 2022
محليات
رؤساء السلطات الثلاث يعقدون اجتماعا في قصر بيان
16 يناير، 2022
محليات
سفارة الكويت في الأردن تهيب بالمواطنين توخي الحذر
16 يناير، 2022
#فيديو | هل العفو مقابل إسقاط الاستجوابات وتفتيت المعارضة؟— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 16, 2022
د . #جمعان_الحربش يرد pic.twitter.com/W8x09oxZ6g
#فيديو | هل العفو مقابل إسقاط الاستجوابات وتفتيت المعارضة؟ د . #جمعان_الحربش يرد
16 يناير، 2022
1 دقائق
أضف تعليق