حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 17 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة للغبار .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 07°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 4 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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