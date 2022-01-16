حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 17 يناير 2022

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.