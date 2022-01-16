محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 17 يناير 2022

16 يناير، 2022
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
17 يناير 2022

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 55 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة للغبار .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 4 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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