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#فيديو | "الداخلية": ضبط عربي بـ22 كيلوغراما من #الشبو.. يعمل لمصلحة مُبعد عن البلاد pic.twitter.com/zWiFjap4Au— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 17, 2022
#فيديو | “الداخلية”: ضبط عربي بـ22 كيلوغراما من #الشبو.. يعمل لمصلحة مُبعد عن البلاد
17 يناير، 2022
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