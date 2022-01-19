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قطر: بدء مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم 2022
19 يناير، 2022
محليات
الطيران المدني: نتابع ما يتم تداوله عن شبكة “5G”
19 يناير، 2022
برلمان
المجلس يستكمل جلسته بـ”التكميلية” للنظر في بقية البنود
19 يناير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 19 يناير 2022
19 يناير، 2022
برلمان
“حدس” تعلن غدا عن موقفها من طرح الثقة بوزير الدفاع
18 يناير، 2022
#فيديو | لقطات من جلسة #مجلس_الامة اليوم pic.twitter.com/B8nkfPc2UH— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) January 19, 2022
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