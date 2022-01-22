وفاة مخرج مسلسل “باب الحارة”

غيب الموت صباح يوم السبت، المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، إثر أزمة صحية طارئة.

غيب الموت صباح يوم السبت، المخرج السوري بسام الملا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، إثر أزمة صحية طارئة.

ونعت نقابة الفنانين الراحل الملا الذي يعتبر عراب بيئة الدراما الشامية والتي انطلقت مع عمله الأول مسلسل أيام شامية تلته أعمال عديدة من الخوالي وليالي الصاحية ثم عمله الأشهر باب الحارة .

وينتمي الملا إلى عائلة فنية عريقة فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا.

بدأ الملا مسيرته كمساعد مخرج في مسلسل تجارب عائلية مع الراحل علاء الدين كوكش ثم مخرجا منفذا في حصاد السنين ليكون مسلسله الأول إخراجا الخشخاش ثم تلته أعمال حفرت في ذاكرة الناس مثل كان يا ما كان والعبابيد وكان عمله الأخير سوق الحرير الذي عرض على الشاشات العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا”.