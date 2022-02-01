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#فيديو | النائب شعيب المويزري: تقدمت اليوم باستجواب من أربعة محاور لوزير الخارجية pic.twitter.com/PfT1vx6MGm— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 1, 2022
#فيديو | النائب شعيب المويزري: تقدمت اليوم باستجواب من أربعة محاور لوزير الخارجية
1 فبراير، 2022
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