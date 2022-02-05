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#فيديو متداول لعمليات الحفر اليدوي لمحاولة الوصول للطفل #ريان #أنقذوا_ريان— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 4, 2022
pic.twitter.com/T0ShBO2UcY
#فيديو متداول لعمليات الحفر اليدوي لمحاولة الوصول للطفل #ريان #أنقذوا_ريان
5 فبراير، 2022
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