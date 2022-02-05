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المغرب.. متران يفصلان فرق الإنقاذ عن ريان
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 05 فبراير 2022
5 فبراير، 2022
#فيديو| استمرار العمليات ومد أنابيب داخل نفق الإنقاذ لـ #الطفل_ريان— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 5, 2022
#أنقدوا_ريان pic.twitter.com/WWAbpgzAz1
#فيديو| استمرار العمليات ومد أنابيب داخل نفق الإنقاذ لـ #الطفل_ريان #أنقدوا_ريان
5 فبراير، 2022
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