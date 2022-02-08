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السعودية تطبق غداً شرط “التنشيطية” للسفر إلى الخارج
8 فبراير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 08 فبراير 2022
8 فبراير، 2022
محليات
تعليمات جديدة من “الطيران المدني” للمسافرين لتركيا
7 فبراير، 2022
#استجواب_وزير_الخارجية | وزير الخارجية يعرض فيديو لمرحلة إجلاء المواطنين وإعادتهم الى البلاد أثناء بداية الجائحة pic.twitter.com/r6jA3S2JPB— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 8, 2022
#استجواب_وزير_الخارجية | وزير الخارجية يعرض فيديو لمرحلة إجلاء المواطنين وإعادتهم الى البلاد أثناء بداية الجائحة
8 فبراير، 2022
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