فيديو سبر

#استجواب_وزير_الخارجية | وزير الخارجية يعرض فيديو لمرحلة إجلاء المواطنين وإعادتهم الى البلاد أثناء بداية الجائحة

8 فبراير، 2022
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap