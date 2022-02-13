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برلمان
الغانم يدعو النواب إلى جلسة تعديل “المسيء” الخاصة
13 فبراير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 13 فبراير 2022
13 فبراير، 2022
عربي وعالمي
صحيفة: بايدن حدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا
12 فبراير، 2022
عربي وعالمي
البحرية الروسية تعلن طرد غواصة أميركية من مياهها
12 فبراير، 2022
#فيديو | النائب مهند الساير : أبلغت وزير الاوقاف بضرورة عودة رص الصفوف في المساجد الى الوضع الطبيعي pic.twitter.com/to7q180Ao1— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 13, 2022
#فيديو | النائب مهند الساير : أبلغت وزير الاوقاف بضرورة عودة رص الصفوف في المساجد الى الوضع الطبيعي
13 فبراير، 2022
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