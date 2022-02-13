فيديو سبر

#فيديو | النائب مهند الساير : أبلغت وزير الاوقاف بضرورة عودة رص الصفوف في المساجد الى الوضع الطبيعي

13 فبراير، 2022
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