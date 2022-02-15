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#فيديو | النائب حمدان العازمي : النائب اللي يخاف على مصلحته ويخاف من حل المجلس يقعد في بيته ويفك الناس من شره pic.twitter.com/VGkcMfQnmK— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 15, 2022
#فيديو | النائب حمدان العازمي : النائب اللي يخاف على مصلحته ويخاف من حل المجلس يقعد في بيته ويفك الناس من شره
15 فبراير، 2022
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