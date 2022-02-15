وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض

توفي قبل قليل الفنان الكويتي جاسم عباس، بعد صراع مع المرض .

ونعى العديد من نجوم الساحة الفنية الراحل بكلمات تقطر حزنا خصوصا وإنه زامل قطاع كبير من الممثلين في المسرح والدراما التلفزيونية.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل ومن أبرز أعماله مسرحيات «الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو»، كما قدم للتلفزيون أعمال «جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر».

وكان آخر أعمال عباس الجزء الثاني من مسلسل «محمد علي رود»، الذي تصور أحداثه حالياً لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

سبر التي آلمها المصاب تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.