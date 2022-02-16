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محليات
حمد العلي وأحمد المنصور: قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا
16 فبراير، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 16 فبراير 2022
16 فبراير، 2022
فن وثقافة
وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض
15 فبراير، 2022
فن وثقافة
الأنصاري أميناً عاماً بالتكليف لـ “المجلس الوطني للثقافة”
15 فبراير، 2022
#مجلس_الأمة | شعيب المويزري : سأطلب بعد مرافعتي ربع ساعة تحويل الجلسة سرية لعرض مقاطع فيديو pic.twitter.com/3UqpC5z6LJ— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 16, 2022
#مجلس_الأمة | شعيب المويزري : سأطلب بعد مرافعتي ربع ساعة تحويل الجلسة سرية لعرض مقاطع فيديو
16 فبراير، 2022
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