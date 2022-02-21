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عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022
22 فبراير، 2022
عربي وعالمي
بوتن يعلن الاعتراف “الفوري” باستقلال لوغانسك ودونتسك
21 فبراير، 2022
#فيديو | لحظة توقيع #بوتين على مرسومين باعتراف #روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن #أوكرانيا— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 21, 2022
pic.twitter.com/qA1sR9gAnM
#فيديو | لحظة توقيع #بوتين على مرسومين باعتراف #روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن #أوكرانيا
21 فبراير، 2022
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