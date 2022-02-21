فيديو سبر

#فيديو | لحظة توقيع #بوتين على مرسومين باعتراف #روسيا بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن #أوكرانيا

21 فبراير، 2022
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1 دقائق
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