فيديو سبر

#فيديو| انفجار كبير أصاب مستودعا للأسلحة في مدينة فينيتسا الأوكرانية نتيجة قصفه من قبل القوات الروسية

24 فبراير، 2022
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