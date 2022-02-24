الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
اقتصاد
النفط يتجاوز 105 دولارات للبرميل بعد هجوم روسي على أوكرانيا
24 فبراير، 2022
اقتصاد
ما تأثير العملية العسكرية الروسية على أسواق الحبوب والنفط؟
24 فبراير، 2022
عربي وعالمي
أوكرانيا تعلن تعرضها لغزو روسي واسع وتفرض الأحكام العرفية
24 فبراير، 2022
#فيديو| انفجار كبير أصاب مستودعا للأسلحة في مدينة فينيتسا الأوكرانية نتيجة قصفه من قبل القوات الروسية— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) February 24, 2022
pic.twitter.com/6amVTrLXSV
#فيديو| انفجار كبير أصاب مستودعا للأسلحة في مدينة فينيتسا الأوكرانية نتيجة قصفه من قبل القوات الروسية
24 فبراير، 2022
1 دقائق
أضف تعليق