فيديو سبر

#فيديو | “الإطفاء”: تتعامل حاليا 3 فرق إطفاء مع حريق هائل اندلع في قسيمتين بسكراب سيارات النعايم على طريق السالمي

1 أبريل، 2022
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