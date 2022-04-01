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برلمان
نواب “حدس” يعلنون رسمياً “عدم التعاون” مع رئيس الوزراء
1 أبريل، 2022
محليات
“الإطفاء” تستبعد الشبهة الجنائية عن حريق المباركية
1 أبريل، 2022
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 01 أبريل 2022
1 أبريل، 2022
محليات
14 مصاباً في اندلاع حريق كبير في المباركية
31 مارس، 2022
محليات
المزرم: غير صحيح استقالة الوزراء النواب
31 مارس، 2022
#فيديو | "الإطفاء": تتعامل حاليا 3 فرق إطفاء مع حريق هائل اندلع في قسيمتين بسكراب سيارات النعايم على طريق السالمي pic.twitter.com/ZOCOPc3JD8— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) April 1, 2022
#فيديو | “الإطفاء”: تتعامل حاليا 3 فرق إطفاء مع حريق هائل اندلع في قسيمتين بسكراب سيارات النعايم على طريق السالمي
1 أبريل، 2022
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