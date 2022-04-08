“الغذاء”: الكويت خالية من منتج الشوكولاتة المحتوي على “لسالمونيلا”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية خلو الكويت من منتج الشوكولاتة الذي يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، مؤكدة أن جميع المنتجات التي تدخل البلاد تخضع للفحص المخبري الذي يؤكد سلامتها.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه إلحاقا بالتنبيه الصادر في شأن احتمالية تلوث بعض منتجات العلامة التجارية «kinder» بالسالمونيلا، ورد إليها اليوم أخطار من نقطة الاتصال للشبكة الدولية لمسؤولي السلامة الغذائية، ونظام الإنذار السريع للأغذية الأوروبي بمنع تداول المنتج «Kinder surprise maxi» المصنع في بلجيكا الذي يحمل الأرقام التشغيلية «Loo4L03» و«Loo5L03-AD» لاحتمالية التلوث ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية عقدت اليوم اجتماعا طارئا وأفادت بأن المنتج محل الإخطار لم يتم رصده في دولة الكويت وأن جميع المنتجات الواردة في شأن العلامة التجارية محل الإخطار قد خضعت للفحص المخبري وتبين خلوها من التلوث لبكتيريا السالمونيلا ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة قبل التصريح لها بالتداول والعرض بالأسواق.