دراسة: صوتك يمكنه الكشف عن مشكلاتك القلبية

توصل الباحثون في «مايو كلينيك» بالولايات المتحدة إلى أنه عندما يعاني الأشخاص من مشكلات قلبية مقلقة، يمكن اكتشاف ذلك في أصواتهم.

ورغم أن التغيير الصوتي خفي للغاية بحيث يتعذر على البشر سماعه؛ فقد أنشأ العلماء خوارزمية ترتبط بالذكاء الصناعي يمكنها التقاط الاختلافات الصغيرة في الكلام، وفقاً لصحيفة «تلغراف».

في مجموعة دراسة مكونة من 108 أشخاص معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، انتهى الأمر بما يقرب من ستة من كل 10 ممن سجلوا درجات عالية في درجة المخاطر الصوتية في المستشفى بغضون عامين، مقارنة بثلاثة فقط من كل 10 ممن حصلوا على أقل الدرجات.

كان الأشخاص ذوو النتائج العالية أيضاً أكثر عرضة بنسبة 2.6 مرة للمعاناة من مشكلات كبيرة مرتبطة بمرض الشريان التاجي، وثلاث مرات أكثر عرضة لتراكم الترسبات في شرايين القلب، مقارنة بأولئك الذين لديهم درجات منخفضة.

قال الدكتور جاسكانوال ديب سينغ سارا من «مايو كلينيك»، والمؤلف الرئيسي للدراسة: «لا يمكننا سماع هذه الميزات الخاصة بأنفسنا».

وتابع: «تلجأ هذه التكنولوجيا إلى التعلم الآلي لتحديد شيء لا يمكن قياسه بسهولة كمياً بالنسبة لنا باستخدام أدمغتنا البشرية وآذاننا».

يأمل الباحثون في أن تتمكن التكنولوجيا من مراقبة الأشخاص عن بُعد، والإبلاغ عن المرضى الأكثر تعرضاً للخطر.

وأضاف سارا: «التطبيب عن بُعد غير جراحي، وفعال من حيث التكلفة، وقد أصبح ذا أهمية متزايدة أثناء الوباء».

وقال: «نحن لا نقترح أن تحل تقنية تحليل الصوت محل الأطباء أو الأساليب الحالية لتقديم الرعاية الصحية، ولكننا نعتقد أن هناك فرصة كبيرة لتقنية الصوت للعمل كمساعد للاستراتيجيات الحالية».

وأشار الطبيب إلى أنه «يُعدّ تقديم عينة صوتية أمراً بديهياً للغاية وممتعاً حتى للمرضى، ويمكن أن يصبح وسيلة قابلة للتطوير بالنسبة لنا لتعزيز إدارة المريض».

وتمثل الدراسة المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تحليل الصوت للتنبؤ بصحة القلب.