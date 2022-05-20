وفاة الفنان سمير صبري عن عمر ناهز 85 عامًا

أعلنت الإعلامية بوسي شلبي، وفاة الفنان سمير صبري، قبل قليل، عن عمر ناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض خلال الآونة الأخيرة تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورة لسمير صبري وقالت: البقاء لله.

وقبل أيام كشفت مديرة أعمال الفنان سمير صبري، آخر تطورات الحالة الصحية لـ الفنان قبل وفاته، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، في الأيام الماضية؛ نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقالت مديرة أعمال سمير صبري، في تصريحات لـ القاهرة 24، إن حالته الصحية تحسنت وغادر المستشفى اليوم الأربعاء، بعد فترة طويلة بالمستشفى لتلقى العلاج، مشيرةً أنه سيتبع برتوكول العلاج المتبع من الطبيب المعالج في المنزل.